Во время того, как агрессивные протестующие жители поселка Новые Санжары разбивали камнями окна в автобусе с эвакуированными из Китая людьми, сами пассажиры закрывали собой детей, которые находились вместе с ними внутри салона.

На соответствующие кадры телеканала ZIK обратил внимание журналист Юрий Ткачев.

"Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать в Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?" - написал Ткачев.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, эвакуированных из Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранцев с трудом доставили в медицинский центр Новых Санжар. Подробнее об итогах дня позора читайте в материале "Страны".