В результате столкновений в Новых Санжарах с местными жителями, возмущенными приездом в село эвакуированных из Уханя, пострадали девять служителей порядка. Они обратились за помощью к медикам.

Об этом сообщается в Facebook Национальной полиции Украины.

Кроме правоохранителей, за медицинской помощью обратился один гражданский, тоже пострадавший в потасовках и беспорядках.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", – говорится в записи в соцсети Нацполиции.

В связи с бесчинствами в Новых Санжарах из-за привезенных в санаторий Нацгвардии уханьцев открыто два уголовных производства по статье "массовые беспорядки".

Ранее "Страна" рассказывала, как у автобусов, которые привезли эвакуированных, местные жители выбили камнями стекла.

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