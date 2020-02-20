В Новых Санжарах группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. После этого открыты два уголовных производства.

Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины.

Как уточнили в полиции, во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами агрессивно настроенные граждане начали забрасывать транспорт и полицейских камнями. Один из участников протестов пытался автомобилем наехать на правоохранителей.

"Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона. В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо",- говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции предупреждают, что любые попытки восстановить столкновения будут немедленно прекращены.

"Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы из Уханя под крики толпы, град камней и зарево пожара въехали в санаторий Новых Санжар.

Также мы сообщали, что журналист показал фото автобуса с разбитыми стеклами, на котором эвакуированных из Уханя привезли в Новые Санжары.