Предлагаем гороскоп на пятницу, 21 февраля, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Пятница грозит стать нерезультативной: слишком много дел возникнет перед вами и слишком велик будет соблазн распылять свое внимание. Выхода два - либо вообще отложите все дела, чтобы не делать лишних движений, либо выберите одно и сосредоточьтесь на нем.

Телец (21.04 - 20.05)

День принесет что-то интересное, хоть и будет непредсказуемым. Возможно, он принесет новые возможности, заложит старт для новых проектов, новых отношений. От вас будет зависеть принимать ли такие нежданные дары или оставить все, как есть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня будут успешно решать какие-то важные, насущные вопросы. Вам будет сопутствовать успех в делах. В этом вам, возможно, будет помогать кто-то компетентный, на кого вы можете положиться.

Рак (22.06 - 22.07)

День обещает небольшую прибыль, заработок. Возможно, дополнительные деньги принесет продажа каких-то ненужных вам вещей через сайты. Также день подходит для планирования отпуска, путешествий, бронирования туров.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вас могут захлестнуть эмоции, которые не сулят ничего хорошего. Постарайтесь попридержать их, особенно, если вечером вы собрались хорошенько отдохнуть после рабочего дня со всеми вытекающими. Будьте осторожны с алкоголем. Также постарайтесь не пилить своих родных и навязывать им свое мнение.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам предстоит столкнуться с трудностями. Ваши недоброжелатели не дремлют и постараются вам насолить. Возможно, вам удастся вывести на чистую воду того, кто раньше притворялся вашим сторонником. Для этого обращайте внимания на реальные действия, а не слова.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня могут получить новые интересные предложения по работе. Возможно, это будут новые проекты, новые задачи или даже новая должность не обязательно на том месте, где вы уже работаете. Также день может принести деньги.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День будет размеренным, без проблем и неприятностей. Ваши близкие захотят вас окружить заботой и вниманием. Наслаждайтесь этим днем, тем более впереди выходные, когда можно набраться сил и зарядиться хорошими впечатлениями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Есть вероятность, что вы получите какие-то хорошие новости, которые вас порадуют. Возможно, они будут связаны с приездом родственников или встречей с другом. Вы почувствуете приближение весны, захочется заниматься чем-то творческим, вы ощутите прилив сил.

Козерог (22.12 - 20.01)

Пятница будет удачной, если вам нужно поработать с документами, заключить сделку, получить юридическую услугу, пройти медосмотр и вообще пройтись по каким-то бюрократическим учреждениям и кабинетам. Эти нужные, но не всегда приятные процедуры, получится пройти довольно легко.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев может ожидать хороший вечер, в предвкушении которого они доработают последний рабочий день недели. Он принесет заряд энергии и позитива. А если у вас не было планов с утра - придумайте, как себя порадовать сегодня.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День обещает быть неплохим и подходит для завершения. Вы можете поставить точку в важных делах. При этом сохраняется элемент непредсказуемости событий, но они будут в вашу пользу.