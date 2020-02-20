Донецкий "Шахтер" добыл победу над "Бенфикой" с минимальным преимуществом в первом матче 1/16 Лиги Европы на поле ОСК "Металлист" в Харькове.

Во время первого матча весенней части второго по значимости европейского кубкового турнира подопечные Луиша Каштру повели в счете только во втором тайме, когда Алан Патрик распечатал ворота гостей на 56-й минуте, пробив на исполнение после стремительной атаки в одно касание - 1:0.

Уже через десять минут футболисты Бенфики установили равновесие, когда рефери сначала отменил взятие ворот Пятова, а потом указал на точку, зафиксировав нарушение правил и Пицци исполнил приговор, не оставив голкиперу дончан шанса - 1:1.

Победный гол на счету украинского футболиста. Через пять минут после важного для гостей пенальти Рубен Диаш не смог выбить мяч, который отдал точную передачу на штрафную на Мораеса и тот нашел пасом Виктора Коваленко, пробившего неотразимо - 2:1

Ответная игра пройдет в Лиссабоне на поле "Бенфики" 27 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, что 8 февраля "Шахтер" забил три мяча за 10 минут в матче против чемпиона Словении.

Также мы писали, что европейские кубки возобновились после зимнего перерыва.