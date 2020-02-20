Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он заявил о необходимости разместить на Донбассе миротворцев ООН.

Об этом сообщает ТАСС.

Выступление руководителя украинского МИД состоялось 20 февраля.

"Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - отметил министр.

По его мнению, безопасность невозможно обеспечить, "пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью". Поэтому "международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать" решением проблемы.

Также с трибуны ООН Пристайко обвинил Россию в агрессии и повторил сделанное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что Киев не будет вести переговоры с представителями "республик" Донбасса. Диалог, по словам министра, возможен только с самими жителями региона, включая тех, кто его покинул, но остался на территории Украины.

Перед отлетом в США Пристайко в телеэфире рассказывал об идее коридора безопасности на украино-российской границе.

Также он говорил, что в МИД готовы к тому, что после реинтеграции Донбасса в местной власти останутся представители "ЛДНР".