Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высоким должностным лицам в последние месяцы 2019 года.

Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

"Национальное агентство осуществляет меры контроля за своевременностью представления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии в отношении членов правительства, заместителей министров, руководителей силовых ведомств. Так, НАПК направило запросы относительно уточнения зарплат, начисленных должностным лицам в последние месяцы 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на проведении таких мер контроля настаивали общественные организации и отдельные народные депутаты. Поводом для их обращений в НАПК стала обнародованная в январе информация о размере зарплат, полученных должностными лицами в ноябре-декабре 2019 года.

В частности, речь идет об информации о зарплатах министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и его заместителей Алексея Сивирина и Владимира Шумилина, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра экономики Тимофея Милованова, министра юстиции Дениса Малюськи, экс-министра развития громад и территорий Алены Бабак и директора НАБУ Артема Сытника.

"Указанные меры не имеют никакого отношения к процедуре проверки деклараций субъектов декларирования. Контроль касается соблюдения сроков представления другого документа - уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, который должен подаваться в случае получения дохода выше 50 прожиточных минимумов", - добавили в НАПК.

В Нацагентстве напомнили, что неуведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (ст.172-6 КУоАП).

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