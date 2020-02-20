Во время митинга у Офиса президента 20 февраля, куда переместилось вече в память Небесной сотни, один из его участников призвали в понедельник провести "народную люстрацию" руководства ГБР.

Выступающий возмутился предложением главы ГБР Ирины Венедиктовой отменить амнистию участникам Майдана и предположил, что такие идеи она озвучивает под влиянием юриста Андрея Портнова, который недавно обнародовал данные о массовых фальсификациях в списках Небесной сотни.

Также он призвал в 19:00 в понедельник, 24 февраля, собраться на митинг под ГБР, чтобы провести там "народную люстрацию" руководства Госбюро.

Напомним, что вечером 20 февраля на Майдане прошло небольшое вече в честь Небесной сотни.

А потом его участники переместились к Офису президента, где потребовали отставки главы ОП Андрея Ермака, которого они назвали "русским шпионом" и поражение в правах для жителей неподконтрольного Донбасса, чтобы они не проголосовали за пророссийскую сволочь".