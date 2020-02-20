Прошло 17 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. За этот период выяснилось, что прилетевшие в конце января - начале февраля из КНР украинцы здоровы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Как отметили в ведомстве, инкубационный период, отведенный для наблюдения за прибывшими на последних прямых рейсах из КНР и выявления симптомов COVID-19, завершился. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни. Все оказались здоровы.

"После выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день) и держали ситуацию на контроле. Людей, которые прилетели смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая", - рассказали в МОЗ.

В Минздраве также призвали не поддаваться панике из-за коронавируса и не верить слухам.

Сегодня "Страна" следит за эпопеей с размещением на карантин людей, эвакуированных из Уханя спецбортом.

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