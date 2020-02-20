Из санатория Нацгвардии "Новые Санжары", куда привезли сегодня вечером эвакуированных из Уханя украинцев, массово не увольнялись сотрудники.

Об этом завила пресс-служба МВД, таким образом опровергнув информацию, которая сегодня появилась в украинских изданиях.

"Информация, представленная в некоторых средствах массовой информации, о массовом увольнении сотрудников медицинского центра Национальной гвардии не соответствует действительности. Весь персонал работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, со ссылкой на одного из народных депутатов от "Слуги народа" о том, что в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, в котором будут проходить карантин эвакуированные из Уханя украинцы, часть персонала написала заявление на увольнение.

Также мы сообщали, что протестующие в Новых Санжарах грозят ночью сжечь санаторий, где разместят украинцев из Уханя.