Разбитое переднее стекло автобуса. Фото: Facebook

В сети интернет появились снимки из салона автобуса, в котором эвакуированные из Китая люди приехали на карантин в Новые Санжары. На фотографиях видно, что разбиты боковые и передние стекла.

Снимки опубликовал в своем Facebook журналист канала "Украина" Александр Махов.

Представитель телеканала сообщил, что пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Однако их путешествие было опасным, так как протестующие жители поселка разбили окна в автобусе. Агрессивные местные забросали камнями группу, с которой прибыл автор поста.

Разбитое камнем боковое стекло автобуса

Махов добавил, что пострадавших вследствие нападения на автобус нет.

Скриншот из Facebook журналиста Александра Махова

"Страна" следит за тем, что происходит после прибытия в Украину с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса.

Мы также цитировали Telegram-канал "Политика Страны", который назвал беснование в Новых Санжарах национальным позором.

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