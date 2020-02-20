В сети интернет появились снимки из салона автобуса, в котором эвакуированные из Китая люди приехали на карантин в Новые Санжары. На фотографиях видно, что разбиты боковые и передние стекла.

Снимки опубликовал в своем Facebook журналист канала "Украина" Александр Махов.

Представитель телеканала сообщил, что пассажиры и члены экипажа спасательной миссии прибыли в Новые Санжары. Однако их путешествие было опасным, так как протестующие жители поселка разбили окна в автобусе. Агрессивные местные забросали камнями группу, с которой прибыл автор поста.

Махов добавил, что пострадавших вследствие нападения на автобус нет.

"Страна" следит за тем, что происходит после прибытия в Украину с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса.

Мы также цитировали Telegram-канал "Политика Страны", который назвал беснование в Новых Санжарах национальным позором.