После того, как вечером 20 февраля, на Майдане в Киеве прошло вече в память Небесной сотни, его участники пришли к Офису президента. Там они развернули баннер с надписью "Движение сопротивления капитуляции" и скандировали: "Нет капитуляции", "РФ - наш враг", "Зеля - сыкун".

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".

"Мы до сих пор не знаем отношение Зеленского к небесной сотне, он боится называть РФ оккупантами. Мы хотим слышать твое отношение по поводу Портнова и других, которые угрожают и хотят засудить героев" - заявили выступающие.

Среди них художник и телеведущий канала "Прямой" Сергей Поярков, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и другие националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко.

Митингующие озвучили требования. Одно из них - уволить "русского шпиона" Андрея Ермака (глава Офиса президента) и на пять лет лишить избирательных прав жителей неподконтрольной части Донбасса, чтоб они не смогли проголосовать за "пророссийскую сволочь".

Общее число участников акции - не более 1000.

Полиция Киева сегодня дежурила в усиленном режиме. Это связано с массовыми мероприятиями в центре столицы, посвященными годовщине событий на Евромайдане. К несению службы было привлечено около тысячи правоохранителей.

В четверг, 20 февраля, в Украине годовщина расстрелов на Майдане. Шесть лет назад на улице на Институтской в Киеве произошла бойня, где погибли десятки человек. На следующий день президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией. А уже 22 февраля парламент лишил его президентских полномочий.

Ранее мы писали о массовых фальсификациях в списке Небесной сотни. А также публиковали фамилии тех, кто начал бойню на Майдане.