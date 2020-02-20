Дорогу автобусам преградили костром. Фото: скриншот с видео

Опубликовано видео, как автобусы с эвакуированными из китайского Уханя людьми въехали на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Все происходило под возмущенные крики местных жителей, которые пытались преградить дорогу автоколонне разведенным на дороге костром. Горящие ветки пришлось вручную растаскивать пожарным. 

На видео можно рассмотреть, как едущие в автобусах люди машут в окна руками. 

Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей. 

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