Эвакуированных из Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранцев с трудом доставили в медицинский центр Новых Санжар. Однако разозленные местные жители продолжают проявлять к уставшим перепуганным людям нездоровый интерес.

Telegram-канал "Политика Страны" подвел предварительные итоги по поводу того, что сегодня случилось в Полтавской области.

Итак. Что произошло в Новых Санжарах.

1. Автобусы въехали под охраной Нацгвардии, но их забросали бутылками и камнями. Из окон выглядывали перепуганные люди. Нельзя забывать, что среди них несколько десятков иностранцев. Можно только представить, какие чувства они испытывали.

2. Местные пытались остановить движение, разжигая большой костёр, но пожарные его потушили.

3. Сейчас все эвакуированные уже находятся на территории медцентра под плотной охраной Нацгвардии.

4. К медцентру также подтягиваются отдельные местные жители. Как правило сильно не трезвые. Пока их немного. Но ещё, как говорится, вся ночь впереди. К тому же стоит отметить, что центр стоит не на отшибе, а прямо около жилых домов. При желании местные могут даже через забор перелезть. То есть место совсем не изолированное.

5. В целом это конечно день национального позора, безусловно.

К такому неутешительному выводу пришли в "Политике Страны".

"Страна" следит за вакханалией, которая разыгралась в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных людей.

Мы также писали, что протестующие в Новых Санжарах грозятся ночью сжечь медцентр с уханьцами.