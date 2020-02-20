Верховная Рада рассмотрела 1193 из 4018 поправок к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В течение утреннего и вечернего пленарного заседания в четверг, 20 февраля, депутаты рассмотрели 544 поправки к документу, не одобрив ни одной из них. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В целом, за все время рассмотрения правок народные депутаты поддержали только одну (№48), которая обязывает собственников и пользователей земучастков предоставлять право сервитута для обеспечения прохода (проезда) другим собственникам к надлежащему земельному участку.

Верховная Рада начала рассмотрение данного законопроекта 6 февраля.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что принять законопроект о рынке земли парламент, по оптимистическим прогнозам, сможет в конце марта.

Ранее "Страна" писала о том, что бабушка нардепа от "Слуги народа" заявила, что против продажи земли иностранцам.

Также мы сообщали, что закон о земле ставит крест на развитии фермерства.