Колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб в четверг вечером въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области.

Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствуют заселению эвакуированных в санаторий. Местные жители перегородили дорогу подожженными ветками и дровами. Пожарным пришлось вручную разбирать этот "костер".

В настоящее время обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, журналистам-стримерам правоохранители позволили пройти на территорию санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.

Ранее Страна" писала о том, что полтавский губернатор грозил местным жителям, что эвакуированные пойдут до санатория пешком, если не разблокируют дорогу для проезда автобуса.

Также мы сообщали, что еврейская община Киева предложила свою базу отдыха для размещения эвакуированных из Уханя украинцев.