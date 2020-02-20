В поселок Новые Санжары Полтавской области въезжают автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами. Их встречают агрессивно настроенные местные жители.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

В Новые Санжары уже въезжают автобусы с украинцами из Уханя. Они едут вдоль рядов Нацгвардии под крики местных жителей.

Интересно, что по этому поводу думают эвакуированные из Китая украинцы? Чувствуют ли они себя как дома? В безопасности?

Также "Политика Страны" сообщает, что у некоторых автобусов разбиты стекла, а люди внутри напуганы.

"Страна" следит за происходящим в поселке и ведет оттуда текстовую трансляцию.

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