Вечером в четверг, 20 февраля, на Майдане в Киеве началось вече в честь памяти Небесной сотни. На ступенях возле стеллы собралось порядка 500 человек. Затем их число увеличилось до тысячи

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Как таковой сцены нет, на ступенях стоят спикеры-участники вече. К "сцене" припаркована машина "автомайдана", на которой размещены колонки.

Часть участников пришли с флагами и цветами. Возле сцены располагаются люди с плакатами "убийцы Небесной сотни должны быть наказаны", "не имеем право забыть". Участники вече вспоминают погибших на майдане, некоторые зачитывают свои стихи.

"Мы не дадим Портнову и Лукаш запятнать историю, они пытаются ее переписать. Нам очень жаль, что многие верят в это. Но мы еще сделаем адекватный, обоснованный ответ. Не так, как они представили это все и кто-то поверил", - заявили на вече.

Речь, видимо, шла о расследованиях, которые публиковала и "Страна". В них говорилось о том, что в "Небесной сотне" много людей, которые не имеют отношения к Майдану или умерли вдали от него.

Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, вдоль Институтской также приходят люди с лампадами.

На Майдане начался концерт - исполняют патриотические песни.

Вече на Майдане. Фото: "Страна"

Напомним, сегодня в центре Киева прошел марш памяти "Небесной сотни". Участники акции дошли к аллее Героев Небесной Сотни - там прошла панихида по погибшим во время Революции достоинства.

Также мы писали, что Зеленский встретился в родственниками Небесной сотни и сказал им свою главную задачу.