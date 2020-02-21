С украинского поезда № 6 Киев — Москва в Брянске госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура. Вагон был отцеплен в санитарный тупик. Все пассажиры были направлены на карантин.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на РЖД.

"Там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В четвертой больнице сформировали резервационный госпиталь",— сообщил директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков. Остальные 20 пассажиров вагона будут находиться в той же больнице.

Напомним, в России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, пациенты выздоровели. В страну ограничен въезд граждан КНР.

Как сообщалось, по данным на 21 февраля, в КНР от коронавируса нового вида COVID-19 умерло более 2,2 тыс. человек. Заражено почти 75,5 тыс. человек. 11 тыс. находится в тяжелом состоянии, 18,2 тыс. выписали из больницы.