Проживающая в Ухане украинка Анастасия Зинченко в начале февраля заявила, что посольство Украины в КНР не разрешило ей эвакуироваться на родину из-за собаки. Дипломатическое ведомство рассказало свою версию истории. Его сотрудники переложили ответственность на органы Китая.

Объяснение посольства появилось на его аккаунте в Facebook.

По версии Анастасии, она подала заявление на эвакуацию, а также отправила анкету, фото паспорта и визы для отъезда. Однако посольство Украины отказало ей в эвакуации из-за того, что у нее есть собака по кличке Миша.

В посольстве же заявили, что дело не в нем.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в посте ведомства.

Несмотря на это посольство обратилось к правительству провинции Хубэй с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся документам. Однако разрешение получить не удалось.

В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР - исключительная прерогатива компетентных органов. Китайские ветеринарные службы жестко контролируют наличие у владельцев животных паспорта международного образца и календаря вакцин. Отсутствие документов о вакцинации животного является основанием для отказа в их вывозе, поскольку непривитые питомцы могут быть носителями инфекций.

Посольство предложило Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной. Однако девушка отказалась пользоваться услугами гостиницы и сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов.

И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила сертификат здоровья животных, выданный инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в Гуанчжоу. При этом Гуанчжоу находится на расстоянии почти 1000 км от Уханя, в то время как Анастасия должна была вылетать из Уханя. Кроме того, в документе было указано, что собака прибывает с незараженной территории.

Несмотря на это посольство в тот же день направило китайским органам просьбу рассмотреть возможность пересечения собакой Зинченко государственной границы КНР с учетом обновленного пакета документов. Но и на этот раз был получен отказ. При этом разрешение на эвакуацию самой Анастасии власти дали.

Дипломаты повторно предложили соотечественнице эвакуироваться самой, а по собаке еще раз обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на ее вывоз в виде исключения. Но снова безрезультатно. Тогда Анастасия окончательно отказалась уезжать.

"Мы прекрасно понимаем разочарование и уныние Анастасии. И все же хочется верить, что Настя признает, что работники украинского диппредставительства в течение этих сложных недель не сидели сложа руки", - написали сотрудники посольства и пообещали помогать девушке, невзирая на несправедливые обвинения в свой адрес.

Ранее "Страна" подробно приводила историю Насти.

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