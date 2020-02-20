Полиция разогнала протестующих в Новых Санжарах Полтавской области, куда должны привести эвакуированных из Уханя граждан. Во время этого одна из участниц митинга пригрозила, что ночью санаторий сожгут.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Как сообщается, правоохранители разогнали протесты, тем самым освободив дорогу к санаторию. Во время этого произошло несколько потасовок, протестующие бросали камин в полицию. Один мужчина на автомобиле Нива прорвал кордон полиции, после чего стражи порядка пробили ему колеса и жестко извлекли из авто.

В данный момент все подъездный дороги перекрыты, никого не выпускают.

Как сообщалось, в Новые Санжары вылетели Гончарук и Скалецкая, там разместят оперативный штаб правительства.

Также мы писали, эвакуированных из Уханя украинцев вместо Новых Санжар могут отправить на родину Зеленского.