Протестующие угрожают сжечь санаторий в Новых Санжарах. Фото: strana.ua

Полиция разогнала протестующих в Новых Санжарах Полтавской области, куда должны привести эвакуированных из Уханя граждан. Во время этого одна из участниц митинга пригрозила, что ночью санаторий сожгут. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

Как сообщается, правоохранители разогнали протесты, тем самым освободив дорогу к санаторию. Во время этого произошло несколько потасовок, протестующие бросали камин в полицию. Один мужчина на автомобиле Нива прорвал кордон полиции, после чего стражи порядка пробили ему колеса и жестко извлекли из авто. 

В данный момент все подъездный дороги перекрыты, никого не выпускают. 

Как сообщалось, в Новые Санжары вылетели Гончарук и Скалецкая, там разместят оперативный штаб правительства.

Также мы писали, эвакуированных из Уханя украинцев вместо Новых Санжар могут отправить на родину Зеленского.

 

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