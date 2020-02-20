В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен. Это ниже фактического прожиточного минимума.

Данные приведены на сайте Министерства социальной политики.

Неутешительные цифры озвучила первый заместитель главы ведомства Наталья Ненюченко во время публичных консультаций с участием советника премьер-министра Романа Кобца, представителей центральных органов исполнительной власти и профсоюзов.

"82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения", - сказала Ненюченко.

По словам замминистра, из-за ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и того, что только 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Чиновница также констатировала, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум и вести полноценную жизнь.

"Министерство пока разработало проект концепции по достижению цели 3,4", - сказала Ненюченко.

Также правительство собирается способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к накоплениям на собственную старость и их защите от злоупотреблений в финансовом секторе.

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