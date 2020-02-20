В Новых Санжарах Полтавской области, где на двухнедельный карантин планируют разместить эвакуированных из Китая украинцев, Нацгвардия расчистила дорогу к санаторию, куда должны доставить людей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Накануне появилась информация, что из-за бунта местных жителей эвакуированных из Уханя украинцев вместо Новых Санжар могут отправить на родину Зеленского. Однако по состоянию на 18:30 полицеские и Нацгвардия начала оттеснять местных жителей, расчищая проезд для машин. Очевидно, эвакуированных все же решили везти в Полтавскую область. По состоянию на 19:05 дорогу расчистили.

Нацгвардейцы и протестующие действуют довольно жестко. Некоторых из местных уже повалили на землю.

Фото: strana.ua

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит с эвакуированными из Китая украинцами.

Также мы писали о том, что жители Новых Санжар говорят об эвакуации украинцев из Китая.