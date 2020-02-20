Фотография белого кота, который стоит на задних лапах за стеной, ставшая популярным в России мемом, оказалась сделана в Украине.

Об этом рассказала 26-летняя Валерия Борисенко из Одессы, передает издание Medialeaks.

Как она рассказала, фото было сделано в городе Болград Одесской области в 2015 году. Кота они увидели вместе с подругой, когда приехали в гости к родителям. К моменту их появления питомец уже застыл в неестественной позе, ничего специально для съемки делать не пришлось.

"Он просто замер и так стоял, смотря вдаль. Мы с подругой посмеялись, он взглянул на нас и продолжал так стоять", — пояснила Борисенко. По ее словам, лишь через несколько минут животное позволило подругам взять его на руки. С тех пор они больше не видели этого кота.

Фото: @leraborisenko

Оригинальный снимок до сих пор доступен в Instagram девушки. На нем нет двух невнимательных доберманов, которые известны по мему, собак добавили уже после в фоторедакторе.

Украинка подтвердила, что со временем начала регулярно встречать собственный снимок в сети. "Это было очень неожиданно, я удивилась", — рассказала девушка. Борисенко пояснила, что помнит дом, около которого встретила кота. В ее планы входит разузнать о его судьбе, а также угостить и узнать имя питомца.

Фото: medialeaks.ru

Изображение стало популярным в 2018 году после того, как авторы пабликов соцсети "ВКонтакте" превратили его в полноценный мем. Кот стал прятаться от чего угодно в лице двух грозных собак. Доберманы символизировали проблемы и неприятности, от которых кто-то в лице кота пытался скрыться.

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