В селе Новые Санжары Полтавской области будет работать оперативный штаб правительства по предупреждению распространения коронавируса Covid-19. В населенный пункт вылетел премьер-министр.

Об этом сам Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале и сопроводил запись своим фото в самолете.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", - сказано в посте Гончарука.

Вместе с главой Кабмина в Новые Санжары прибудет и министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая. В своем Facebook она тоже разместила фото из салона самолета и оставила краткий комментарий.

"Вместе с Алексеем Гончаруком - премьер-министром Украины вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными", - отметила Скалецкая.

Фото: Facebook / zoryana.chernenko

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