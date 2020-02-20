Сегодня украинцы, которые вернулись домой из охваченного эпидемией Китая, узнали смысл выражения "земля горит под ногами".

Еще накануне их возвращения в разных городах Украины начались мини-майданы. Участники требовали не подпускать потенциально зараженных людей к их городам и больницам. Особенно отличились "гостеприимством" на западе - во Львовской и Тернопольской областях.

Уже тогда стало понятно, что многие наши сограждане в этой истории себя еще покажут. И далеко не с лучшей стороны.

В итоге власти приняли решение отправить спасенных из Уханя людей в Полтавскую область - госпиталь Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако и там в знак протеста местные жители начали перекрывать дороги, блокировать больницу и даже драться с полицией. В поселок Новые Санжары ввели Нацгвардию и бронетехнику.

Такого не было ни в одной стране мира, которая эвакуировала своих граждан из Китая. Как и почему это произошло в Украине сегодня - разбиралась "Страна".

30 кругов над Харьковом

Тревога сегодня с утра была разлита еще в воздухе. Почти в буквальном смысле: залетев на территорию Украины около 7 часов утра, самолет компании Sky Up несколько часов кружил то над Харьковом, но над Днепром.

Потом у него кончилось топливо, и он улетел на дозаправку в Киев. А оттуда - назад в Харьков. Все это это время - порядка пяти часов - люди их самолета не выходили. Над одним только Харьковом пришлось сделать около тридцати кругов.

Уже тогда складывалось впечатление, что на родине беглецов от вируса не очень-то и ждут.

Власти говорили, что трудности с посадкой вызваны непогодой - туманом в Харькове, где и было изначально запланировано приземление. Однако, как оказалось позже, еще с ночи в 190 километрах от первой столицы шел натуральный мятеж.

Горячей точкой стал поселок Новые Санжары, куда, как оказалось, готовились отвезти спасенных из Китая людей.

Правда, как оказалось, их пришлось спасать еще раз уже в Украине - от сотен разгневанных сельчан.

Задали Санжару

Жители поселка Новые Санжары узнали о высокой чести принять сограждан из Китая еще накануне вечером. Судя по всему - от местных властей, которые в итоге и возглавили бунт.

Руководители поселка и района наверняка были в курсе планов центра привезти "уханьцев" в местный санаторий. Слухи в компактных общинах расходятся быстрее, чем по интернету. И уже ночью жители начали блокировать дорогу на Полтаву, откуда должна была приехать "китайская напасть".

Интересно, что с ночи восстание поддержал приехавший в село священник ПЦУ Дмитрий Педина.

Утром, пока самолет с украинцами барражировал в воздухе, в село подтянули полицию и Нацгвардию. Начались столкновения, в ходе которых задержали десять человек.

Прибыл губернатор области Олег Синегубов. Он безуспешно пытался уговорить жителей перестать блокировать дороги. Местные кричали, что их давят БТРами, хотя "здесь не Донбасс". В общем переговоры провалились.

Потом попробовал глава МВД Арсен Аваков. Он первым из VIP-чиновников приехал в поселок и вышел к жителям. Но и его они не послушались. "Движ" стал потише, но все равно продолжался.

Жители во время этого затишья поговорили с корреспондентом "Страны" и объяснили свои опасения: большинство сельчан работает в Полтаве. И после новости о карантине работу они могут потерять - работодатели будут бояться нанимать людей из "прокаженного" поселка.

Это было единственное более менее обоснованное возражение. В остальном - люди опасались, что их село станет эпицентром эпидемии. И предлагали вывезти сограждан "на окраину страны".

Время шло к вечеру, автобусы с гостями из Китая давно должны были приехать в Новые Санжары. Но уже стемнело, а их все не было. Очевидно, что власти ждали, пока ситуация успокоится. Пошли слухи о том, что уханьцев повезут в Кривой Рог - якобы по личному распоряжению Зеленского...

Но ближе к 7 часам вечера полиция начала жестко зачищать подъездные пути к санаторию, где готовили карантин. Недовольных валили на землю, остальных расталкивали. Из "Нивы", которая пыталась протаранить кордон полиции, вытащили мужчину.

Вот эксклюзивное видео "Страны" с этой потасовки.

И стало понятно, что вернулись к первоначальному плану - везти людей в Новые Санжары.

В 20:00 автобусы заехали на территорию поселка. Их встретили очень жестко - местные забросали камнями. Стекла были разбиты.

Санжарцы метали в автобусы камни и бутылки. Есть видео, на котором эвакуированный мужчина пригибается, чтобы закрыть кого-то (не исключено, что ребенка), от града камней. Досталось и силовикам - в МВД говорят о шести получивших ранения бойцах Нацгвардии.

По наблюдениям журналистов "Страны" многие местные жители были к вечеру пьяны. Что, понятное дело, усугубляло ситуацию.

Еще санжарцы зажгли костры, которые пришлось тушить полицейским. В толпе кричали, что ночью санаторий сожгут.

В сопровождении полицейского кортежа, под крики толпы, многострадальные возвращенцы из Китая заехали, наконец, на территорию госпиталя.

Здесь им придется провести две непростые недели. Учитывая ту обструкцию, которую устроили сегодня ново-санжарцы своим соотечественникам. Тем более, что сам медцентр находится прямо в самом поселке, рядом с домами местных жителей.

Сами эвакуированные украинцы уже делятся в Инстаграм видео своих приключений в разбитом бунтовщиками автобусе.

Что теперь будут делать в Киеве

С самого утра власти страны пытались увещевать недовольных сельчан. И взывать к их гражданской совести.

Пожурил их даже президент.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города был одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети", - говорил Зеленский.

С одной стороны Зе совершенно прав, и поведение ново-санжарцев отдает средневековым мракобесием. С другой - гасить пожар начали, когда уже было поздно. Хотя были все возможности его предупредить. Ну, или просто попытаться.

Можно было заранее оповестить местных жителей о планах правительства. За несколько дней подготовить почву и попытаться успокоить людей. А не допустить, чтобы они узнали все из слухов и в самый последний момент. Что и породило львиную долю паники.

То есть Минздрав и МВД в плане коммуникации сработали крайне топорно и попытались поставить поселок перед фактом.

Было очевидно, что вопрос размещения людей вообще решался в спешке.

Хотя почему - тоже непонятно. Ведь Украина забрала своих людей из Китая едва ли не позже всех в мире. И время подготовиться явно было.

Только когда произошли столкновения, пострадали люди, премьер Гончарук и глава МОЗ Скалецкая решили создать целый штаб в Новых Санжарах.

Теперь число чиновников и охраны в этом поселке уравновесит количество жителей. Что, возможно, снизит накал противостояния.

Что значит для Украины "санжарский кризис"

Когда во Львове узнали, что уханьский самолет прилетел не к ним, в местной больнице обрадовались и запели гимн.

Счастливы были и в Тернополе. Там еще с ночи воссылали мольбы к Богородице, чтобы она отвернула опасных соотечественников от их пределов. Сейчас они, вероятно, думают, что молитва сработала.

После всех этих новостей, как будто сошедших со страниц учебников по истории средних веков, стало понятно, что ново-санжарцы как минимум не уникальны в своем, поразившем весь мир, "гостеприимстве".

Интересно, что этот феномен открылся в одну из ключевых годовщин "Революции достоинства" - 20 февраля (день массовых убийств на Майдане). Одним из ее тезисов стал слоган "Единая страна".

После "теплой встречи" самолета из Уханя стало понятно - и с единством, и с достоинством есть большие проблемы.

Это было лейтмотивом сегодняшних обсуждений в социальных сетях. Причем скепсис в отношении того, стала ли наша страна лучше после Майдана, высказывали и его противники, и сторонники.

"Мне представляется, что весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая очевидно доказывает, что никакой "революции достоинства" не было и в помине. Роста политической грамотности и правового. самосознания не произошло и не могло произойти. Ведь на своем пике Майдан из гражданского протеста был усилиями с обеих сторон переведен в режим бунта одной части страны против другой. Были, конечно, какие-то рефлексии столичной интеллигенции, но для приехавших из провинции это и тогда было таким же проявлением особенностей национального характера, как и сейчас.

Собраться на протест в том виде, как это показано в "Огнём и мечом" Сенкевича или "Чёрной раде" Кулиша - это запросто. Но это ничего не имеет общего с гражданским правосознанием - чисто архаичная привычка защищать свою общину и ее интересы в самом узком их понимании. В этом смысле Украина уже не существует как единое целое. Если, не дай Бог, эпидемия начнётся в одной из областей, все остальные от неё отгородятся и без всякого внешнего вмешательства", - считает нардеп Олег Волошин.

"Через шесть лет после Майдана мы получили наглядную картинку стоящих перед нами проблем. Наглядную настолько, чтобы ее поняли даже люди, воспринимающие действительность исключительно в виде предвыборных лозунгов и пафосных выступлений.

Единая страна существовала все это время на рекламных щитах. Там же обитали и европейские ценности. Вне рекламных щитов было бедное государство с полуразрушенными институциями. Где от власти не ждут ничего хорошего и чаще всего просто смеются над ней", - рисует реальные итоги шестилетнего эксперимента политолог Николай Капитоненко.

Впрочем, вряд ли уместно думать, что вся Украина - такая, как отдельные представители Новых Санжар или Тернополя. Эвакуированных из Уханя забирали украинские пилоты и стюардессы, перевозили водители. Наблюдать за ними в госпитале будут врачи. А охранять - полицейские и нацгвардейцы.

Последний фактор - охрана - высветил еще одну проблему современной Украины: слабая реакция на беспредел. Блокирование дорог, нападение на полицию или транспорт - это уголовные преступления. Которые, будучи оставленными без внимания, порождают безнаказанность. Включая столь уродливые проявления национальной разделенности, как мы наблюдали сегодня.

"За участие в массовых беспорядках нужно в тюрьму. Хоть за Майдан, хоть за х@ян, хоть за блокирование дорог при эвакуации людей.

Именно поэтому должен работать жёсткий принцип неотвратимости наказания. А потому, либо власть переловит всё это быдло за уши или развалится и больше не сможет держать на одной территории две таких полностью отличающиеся по мировоззрению, воспитанию, принципам и моралью части людей. Оно к этому потихоньку идёт. Порядок наводите", - пишет юрист Андрей Портнов.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отмечает, что массовый психоз и истерия были разогреты политиками (о технологии распространении паники "Страна" уже подробно сегодня писала).

"На глобальном в целом ощущение такое, что страна погрузилась в средневековье. Точнее ее погрузили. Политики уже неделю раскачивают ситуацию. Причем из всех лагерей. На Киевщине - из "Слуги народа". На Западной Украине - из партии Порошенко. В других местах - местными властями, которые пытаются заработать себе очки в глазах избирателей перед местными выборами. Все постарались.

Такова политическая культура, которая сложилась в Украине за последние 6 лет - начиная с событий на Майдане. Когда вожди пытаются играть на самых низких инстинктах людей, системно занимаясь оскотиниванием народа, натравливанием его на всевозможных "врагов". А потому не стоит удивляться тотальному мракобесию, которое мы сейчас наблюдаем", - написал Игорь Гужва на своей странице в ФБ.