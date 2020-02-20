В четверг цены на нефть растут на новостях о меньшем, чем прогнозировали аналитики, росте запасов нефти в США. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Киеву подорожали на $0,76 (на 1,29%) - до $59,89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,91 (на 1,71%) - до $54,2 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 415 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 3,2 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 4,16 млн баррелей.

Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 1,971 млн баррелей, дистиллятов - на 636 тыс. баррелей. Аналитики ожидали повышения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе снизились на 133 тыс. баррелей.

Цена Brent повышается восьмую сессию подряд, что является наиболее продолжительным ростом с января 2019 года. За предыдущие семь дней торгов она прибавила 11%.

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