Бывший президент Украины Петр Порошенко 30 раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. В связи с этим ГБР готовится привести его на допрос силовыми методами.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова, передает LB.ua.

"Производства продвигаются очень трудно. Петр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка... По двум эпизодам - превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по приводу, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода", - сообщила Венедиктова.

В то же время она сказала, что не хотела бы говорить о принудительном приводе и надеется, что Порошенко явится добровольно.

"Задача - просто выполнять процедуру. Показать, что люди, которые пишут и принимают законы, не могут их игнорировать. Моя задача, как временно исполняющего обязанности директора, - организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит допрос?" - сказала Венедиктова.

По ее словам, большая часть уголовных производств, которые касаются Порошенко, были начаты по заявлениям юриста Андрея Портнова.

Напомним, Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных в Минске соглашений в 2015 году.

Также мы писали, что Порошенко допросили по делу Минских соглашений. Его сторонники устроили потасовку под ГБР.