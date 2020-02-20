В среду, 19 февраля, в популярной столичной кулинарии "Буланжери" произошла крупная кража.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

По данным правоохранителей, очередной жертвой столичных карманников стал 33-летний коммерсант, владеющий строительным бизнесом. Учитывая, что заведение находится в центре города, то в обеденное время в этой столичной булочной всегда многолюдно. Поэтому щипачам не составило труда обчистить карманы предпринимателя на солидную сумму в долларах, эквивалентную 300 тысячам гривен.

Естественно, кражу потерпевший заметил, когда воры скрылись из виду. Полиция начала расследование по ч.4 ст.185 УК Украины: кража в крупном размере. За такое преступление злоумышленникам грозит наказание до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в конце прошлого года в киевском ТРЦ "Гулливер" карманники вытащили у эмигрантки британские документы и три тысячи евро.