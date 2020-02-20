Пассажиры рейса авиакомпании SkyUp, прилетевшего из китайского Уханя в Украину, могут быть помещены на карантин не в Новых Санжарах, как планировалось ранее. Сейчас рассматривается возможность разместить их в Кривом Роге. Там уже готовят боксы в нескольких больницах.

Об этом сообщают "Украинские новости".

К 17:00 автобусы с уханьцами до Новых Санжар все еще не добрались, хотя по времени должны были быть в этом населенном пункте. А вскоре появилась информация, что их может принять Днепропетровская область.

В Кривом Роге уже подготовлено 15 боксов в двух больницах для тех, у кого, возможно, обнаружится коронавирус. Об этом заявила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

10 боксов подготовлены в этом лечебном учреждении, а еще пять - в 7-й городской больнице на родине президента Зеленского. Они отличаются от обыкновенных боксов двумя степенями защиты внутреннего помещения, оборудованы тамбурами и шлюзами.

Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, специальные респираторные маски, очки и перчатки.

Чтобы точно определить диагноз прибывших, у них будут брать мазок из зева. Материалы затем отправят на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

Ситуацию прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Прошла информация, что вместо Новых Санжар эвакуированных украинцев отправят в Кривой Рог. Родной город президента Зеленского.

Если это так, то наверняка решение имеет и политический подтекст. Украинцев привезут в город, где родился президент. Это как бы Зеленский пускает их в свой дом, показывая пример всей Украине.

Остаётся надеяться, что в Кривом Роге протесты не начнутся. А люди прислушаются к словам своего земляка-президента и не будут паниковать", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", жители Новых Санжар бунтуют против размещения прибывших из Уханя. К ним присоединились депутаты Новосанжарского поселкового совета, выступив с соответствующим заявлением.