Перелом грудного отдела позвоночника получила пассажирка поезда "Киев-Бердянск" после того, как на нее рухнула верхняя полка, на которой спал мужчина. Об этом сообщает издание "Районка".

Инцидент произошел еще 13 февраля. Женщина возвращалась домой в город Пологи Запорожской области ночным поездом "Киев - Бердянск". Полка с находящимся на ней мужчиной ударила женщину по спине, в результате чего она получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы.

Сейчас пострадавшая проходит курс лечения в больнице. Пока ей запрещено ходить или сидеть.

Также есть информация о том, что начальник поезда зафиксировал ЧП и выписал соответствующий документ, с которым пострадавшая пассажирка сможет обратиться к руководству "Укрзализныци", страховой компании и в суд.

Ранее "Страна" писала о том, что в поезде "Киев - Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили проводника за просьбу не курить в тамбуре.

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