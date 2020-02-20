Если эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран не смогут добраться до госпиталя в Новых Санжарах на автобусах, они дойдут до зоны карантина пешком.

Об этом сообщил в четверг, 20 февраля губернатор Полтавской области Олег Синегубов в эфире телеканала "Наш".

По словам чиновника, эвакуированным из пораженного коронавирусом Уханя будет предложено дойти до госпиталя самостоятельно, если жители Новых Санжар не прекратят блокировать дорогу.

"Если автобус приедет сюда, просто представьте себе, кто-то будет перекрывать дорогу или еще что-то делать. Что с ними дальше будет? Они просто выйдут. Это наши граждане… Пойдут пешком", - сказал Синегубов.

Сегодня "Страна" уже успела поговорить с протестующими в Полтавской области против размещения у себя эвакуированных из китайского Уханя соотечественников.

Также мы ведем текстовую онлайн-трансляцию происходящего в эпицентре конфликта - городе Новые Санжары.