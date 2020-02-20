Президент Украины Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни провел встречу с родными тех, кто погиб во время тех трагический событий на Майдане 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 20 февраля.

Глава государства поблагодарил присутствующих за возможность пообщаться. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

"Я как президент и власть – мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", – добавил он.

Отвечая на вопросы отца одного из героев, Владислава Зубенко, президент сказал:

"Для меня Герои Небесной Сотни – это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Поэтому я считаю, что они герои".

Фото: president.gov.ua

Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результаты расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, исполняется шестая годовщина событий на Майдане. В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли больше ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти жертв на Майдане.

Также мы писали, что в центре Киева прошел марш памяти "Небесной сотни".