Одним из лидеров протестов в Новых Санжарах Полтавской области против размещения на карантин эвакуированных из Китая украинцев является священник Православной церкви Украины Дмитрий Педина.

Об этом он сам написал в Facebook почти сутки назад. Педина заявил, что ночью, как только узнал о блокаде госпиталя, сразу приехал в поселок. И призвал местны жителей "не быть равнодушными". И препятствовать проезду "депортированных украинцев" в Новые Санжары.

Также об участии священника сообщили пользователи Facebook на странице ПЦУ.

"Большая просьба отреагировать на действия вашего священника в Новых Санжарах, который подначивал людей блокировать госпиталь", - написал Святослав Батов.

В комментария к посту отметился и сам клирик ПЦУ Дмитрий Педина, который фактически подтвердил свою роль в протестах.

"Мы не против того, чтобы эвакуированные граждане возвращались на свою родину! Но пусть для них обустроят специальное учреждение. Руководитель Полтавского департамента охраны здоровья не исключает того, что люди являются носителями вируса!" - написал Педина.

Скриншот, фото: Facebook/ ПЦУ, Дмитро Педина

Напомним, "Страна" писала о том, что жители Новых Санжар говорят об эвакуации украинцев из Китая.

Также мы следим за тем, что происходит с эвакуированными из Китая украинцами в режиме онлайн.