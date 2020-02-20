Еврейская община Киева предложила свою базу отдыха для размещения эвакуированных из Уханя украинцев
Еврейская община Киева готова предоставить свою закрытую оздоровительную базу отдыха для размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Такую помощь властям предложил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, сообщается на сайте еврейской общины столицы.
"Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населенных пунктов", - сообщил Моше Реувен Асмана.
Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей. На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТРов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.