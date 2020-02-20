Еврейская община Киева готова предоставить свою закрытую оздоровительную базу отдыха для размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Такую помощь властям предложил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, сообщается на сайте еврейской общины столицы.

"Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 км от Киева, далеко от населенных пунктов", - сообщил Моше Реувен Асмана.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей. На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТРов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.