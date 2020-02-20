Cудья Печерского суда города Киева оставил меру пресечения Андрею Антоненко без изменений. Следующее заседание, на котором рассмотрят жалобу на арест подозреваемого в убийстве Шеремета состоится 2 марта.

Такое решение было принято в четверг, 20 февраля, передает издание "Украинские новости".

Сообщается, что на сегодняшнем заседании защита Андрея Антоненко просила отпустить подозреваемого под личное обязательство, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Адвокат также в очередной раз пытался убедить суд, что его подзащитник имеет меньший рост, чем человек, попавший на запись камер видеонаблюдения возле места преступления. Однако эти доводы не были приняты.

В свою очередь Антоненко подал жалобу на арест, которая будет рассмотрена уже в понедельник, 2 марта.

Напомним, что музыкант и ветеран АТО Андрей "Риффмастер" Антоненко подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

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