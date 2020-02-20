Сотрудники госпиталя во Львовской области после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины, начали петь гимн.

Соответствующее видео опубликовала Думская ТВ в Facebook в четверг, 20 февраля.

На записи видно, как одна из медсестер плачет во время сточки "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Видео: Facebook/Думская ТВ

Напомни, сегодня в Украину из Уханя в Китае, где бушует новый тип коронавируса, вернулся самолет с украинцами и иностранными гражданами. Их решили направить в санаторий в Новых Санжарах, жители которых устроили протесты по этому поводу.

Как сообщалось, вчера во Львовской области пролжалась паника из-за слухов о размещении на карантин эвакуированных украинцев. Под госпиталь принесли шины.