Вице-капитан и защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Даниэл Каррису продолжит карьеру в другой команде. Новый контракт был подписан с одним из аутсайдеров Суперлиги Китая "Ухань Чжоэр".

Об этом информирует пресс-служба испанцев.

На данный момент неизвестно, сколько клубу из Уханя стоила эта сделка, однако уже понятно, что Каррису в ближайшее время вряд ли сыграет за китайцев. В КНР в связи с эпидемией коронавируса на неизвестный срок перенесены все матчи китайской футбольной Суперлиги.

Стоит отметить, что 31-летний спортсмен отыграл за "Севилью" 6,5 сезонов.

Игрок Севильи перешел в клуб из китайского Уханя. Скриншот: ФК Севилья в Твиттер

Так, в отличие от Каррису, в Ухане не захотели находиться 48 украинцев, которые сегодня были эвакуированы на родину из-за угрозы заражения коронавирусом. От инфекции погибли уже 2 118 человек.

Их должны разместить в госпитале под Полтавой, в городе Новые Санжары, однако против этого активно протестуют местные жители.