В Мариуполе на своем рабочем месте во время дежурства застрелился оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области. Правоохранители выясняют обстоятельства совершения самоубийства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 20 февраля 2020 стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.

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