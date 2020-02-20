Депутаты Новосанжарского поселкового совета Полтавской области заявили, что они против размещения на территории населенного пункта эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте сельсовета.

"Учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка", — говорится в соответствующем заявлении.



По словам депутатов, в Новых Санжарах нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы.

"В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка", — добавили там.

Депутаты также заявили, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем селе Зачепиловка.

Обращение приняли на внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поселкового совета. Его адресовали президенту Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.

В то же время, по данным пресс-службы НГУ, Медицинский центр "Новые Санжары" уверяет, что полностью готов обеспечить карантинные мероприятия для всех граждан, вернувшихся из Китая.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате.

Сам центр находится на отдельной территории, удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что территория заведения усиленно охраняется и осуществляется пропускной режим.

В ведомстве призвали граждан Украины не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принятию таких мер, ведь граждане Украины и иностранцы нуждаются в помощи государства в сложной ситуации.

Как сообщалось, сегодня в страну из китайского Уханя прилетел самолет с украинцами и иностранцами на борту. После того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированных собираются разместить в их городе, там вспыхнули протесты. Чтобы успокоить протестующих власти направили десятки экипированных силовиков и несколько БТР-ов. Тем временем в Новых Санжарах жители преградили дорогу к санаторию огромным камазом и сказали, что он поломался.