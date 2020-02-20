Жители Новых Санжар в Полтавской области, где эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на двухнедельный карантин, возмущены. По их мнению, забирать сограждан из Уханя нужно было, но в их населенном пункте условий для проведения обсервации нет.

Об этом жители Новых Санжар рассказали журналисту "Страны" на месте событий.

"Наш санаторий не подготовлен к приему таких больных, пребывающих извне. Условия тут не соответствуют. Даже если они прошли медосмотр, они потенциально больные... А санаторий находится в центре поселка..." - рассказал один из местных жителей, протестующий под райадминистрацией.

По словам его односельчанина, больше всего его возмутило то, что никто не предоставил полной информации заранее.

"Только вчера "взорвался" интернет. Никто ничего не знал, потом часам к 10:00 в Facebook выкинули на страничку: готовьтесь принимать из Китая наших граждан. Местная власть поехала в санаторий скажите пожалуйста, кто едет. Никто ничего не знает...", - сообщил местный житель Сергей Сокол.

По его мнению, разместить вернувшихся из Китая украинцев должны были "где-то на окраине, но не в центре Украины". Мужчина предположил, что этом могла бы быть какая-то заброшенная военная часть или недостройка.

"Их надо возвращать, но не таким способом! Никто не знает [может ли распространиться такой вирус]. Сколько в лесах полигонов было. Люди без работы! Загнали бы людей, сказали бы: надо построить. Ведь почему-то показывают, когда они в аэропортах выпускают людей, они все в масках, скафандрах", - возмущается мужчина.

Также жителя Новых Санжар разозлило, что когда в селе начался протест, привезли ОМОН и Нацгвардию, которые вытеснили людей.

"Слава богу, приехало наше руководство - глава УВД, его заместители. Мы вышли без ничего. Да, перекрыли люди дорогу. Но люди вышли, как телята на убой. Столько БТР, техники нагнали..." - рассказывает Сергей.

Он заявляет, что около 20% местных жителей работают в Полтаве, поэтому в областном центре, если узнают, что в село привезли людей из Китая, перестанут принимать людей из Новых Санжар на работу, кроме того, там могут начаться протесты.

С ним согласен и его тезка, местный житель Сергей Иванович. По его мнению, условия организации карантинной зоны не соблюдены.

"Сходите на первый курс медучилища. Они расскажут, как организовывать карантин. Почему они пихают посреди населенного пункта? Так делается, это карантин? Говорить можно все что угодно, но есть врачи, которые тоже понимают, что такое разнообразные заболевания", - возмутился мужчина.

А вот на вопрос, какая была бы его реакция, если бы его родственников эвакуировали из Китая, Сергей Иванович ответил с неохотой.

"Это манипуляция! Так нельзя ставить вопрос. Если были бы мои родственники, я бы тоже сказал: люди добрые, есть карантинные мероприятия. Если бы я узнал, что моих родственников везут в центр населенного пункта, то я бы им сказал оставаться там до тех пор, пока две недели пройдет. Мы же не малые дети!" - добавил он.

Подробнее - в опросе "Страны":

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, "Страна" следит за перемещением эвакуированных из Китая украинцев в режиме онлайн.

Также мы публиковали репортаж о том, что происходит в Новых Санжарах, где разместят эвакуированных из Уханя.