В Новых Санжарах фурой перегородили дорогу. Фото: Страна

В Новых Санжарах, куда должны прибыть эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы, местные жители перегородили дорогу к санаторию огромной фурой. 

Об этом сообщают журналисты "Страны" с места событий. 

По словам местных жителей, грузовик поломался. При этом полиции рядом нет. Зато около места собралось много протестующих. Как будут убирать фуру - пока тоже неясно. 

Напомним, сегодня в Украины прилетел самолет из китайского Уханя, на борту которого находились украинцы и иностранные граждане. После того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированных собираются разместить в их городе, там вспыхнули протесты. Для усмирения протестующих власти направили десятки экипированных силовиков и несколько БТР-ов. Тем временем весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта.

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