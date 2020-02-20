В Новых Санжарах, куда должны прибыть эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы, местные жители перегородили дорогу к санаторию огромной фурой.

Об этом сообщают журналисты "Страны" с места событий.

По словам местных жителей, грузовик поломался. При этом полиции рядом нет. Зато около места собралось много протестующих. Как будут убирать фуру - пока тоже неясно.

Напомним, сегодня в Украины прилетел самолет из китайского Уханя, на борту которого находились украинцы и иностранные граждане. После того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированных собираются разместить в их городе, там вспыхнули протесты. Для усмирения протестующих власти направили десятки экипированных силовиков и несколько БТР-ов. Тем временем весь персонал санатория в Новых Санжарах вывезли из объекта.