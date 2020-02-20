На рассмотрение в Верховную Раду был направлен проект закона об отмене налога на добавленную стоимость при покупке авиабилетов на внутренние перелеты отечественными перевозчиками. Регистрация законопроекта была инициирована Министерством инфраструктуры Украины.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Представители министерства утверждают, что благодаря принятию парламентом данной нормы, украинцы сэкономят на билетах до 13,5% от их стоимости. В ведомстве ожидают, что такой шаг позволит развить авиаперевозки в Украине.

Сотрудники ведомства также ответили главе комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванне-Клымпуш Цинцадзе по поводу того, что законопроект якобы противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Нельзя утверждать, что Директива Совета ЕС запрещает Украины освобождение от налогообложения внутренних перевозок авиационным транспортом, ведь прямой нормы в этой директивы нет:

во-первых, речь идет сугубо об услугах, к которым теоретически можно отнести услуги по перевозкам,

во-вторых, система налогообложения касается только государств-членов в пределах Сообщества, к которому пока не принадлежит Украине;

в-третьих, директива предусматривает условия для ряда своих членов, при которых они могут освобождать от налогообложения пассажирские перевозки;

в-четвертых, освобождение авиаперевозок от НДС в пределах Украины касается только национальных авиакомпаний и не может угрожать свободной конкуренции с иностранными авиакомпаниями, поскольку они пока не имеют права доступа на внутренний рынок авиаперевозок в соответствии с национальным законодательством", - сообщает пресс-служба министерства", - сообщили в министерстве.

Ранее "Страна" подробно разбирала нововведения, которые инициирует Госавиаслужба Украины касательно авиаперевозок.

Также мы сообщали о том, что с 4 февраля этого года авиасообщение Украины с Китаем закрыли на месяц из-за эпидемии коронавируса.