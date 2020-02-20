В пятницу, 21 февраля, на большей части Украины ожидается солнечная погода без осадков. Лишь на западе и востоке синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 21 февраля в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый).

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов. Днем вернется плюсовая температура. На большей части Украины - до +4-6 градусов, на востоке - от +2 до +5. Теплее всего будет в Николаевской области, где прогреется до +7.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики ждут аномально жаркую весну.

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