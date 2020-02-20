Украинцев, которых 20 февраля эвакуировали из Китая, разместят в медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области. С самого утра тут происходят беспорядки: местные жители против такого соседства.

"Страна" публикует фоторепортаж из села, где прибывшие из Уханя украинцы будут находиться в обсервации.

Местная заправка в селе. Продавцы в масках.

Фото: strana.ua

По периметру все второстепенные дороги перекрыты вот такими временными блокпостами. Чтобы доехать до райадминистрации, пришлось пройти два. Патрульные останавливают, просят документы и аккуратно интересуются, есть ли баллончики и другие средства защиты.

Фото: strana.ua

Традиционные декларации у райадминистрации - стенд "Гордость села" и весьма символическая цитата из статьи Конституции.

Фото: strana.ua

Село ожило новой жизнью. События этого дня привнесло много забытого: новости, гости, внимание властей, встречи, ссоры. На площади перед райадминистрацией ещё стоят остатки праздничных декораций ко Дню влюблённых. Власти и горожане намекают на любовь и радушие в этом месте.

Фото: strana.ua

Ещё один плакат с символической надписью в центре села.

Фото: strana.ua

Главная парковка для автобусов с сотрудниками нацгвардии размещена у входа в центральный парк.

Фото: strana.ua

Центральную дорогу, которая ведет к санаторию, где разместят на карантин эвакуированных из Китая украинцев, заблокировали КамАЗом. Местные жители говорят - поломался.

Фото: strana.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что с самого утра происходит в Новых Санжарах, где начался бунт против размещения украинцев из Китая.