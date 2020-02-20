Жители села Константиновка на Николаевщине перекрыли трассу Николаев - Киев. Они требуют встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Стадником в связи с созданием ОТГ с центром в другом населенном пункте.

Об этом информирует издание НикВести.

Сообщается, что губернатор проигнорировал просьбу о встрече, на которой планировалось обсудить вопрос о создании объединенной территориальной общины. Так, Стадник обещал жителям Константиновки, что именно их село будет центром ОТГ, однако свое слово чиновник не сдержал. Губернатор подал в Кабмин документы, в которых центром общины указано село Гурьевка.

Протестующие остановили движение по трассе государственного значения Николаев - Киев. По данным журналистов, сейчас с обоих сторон дороги стоит примерно по 50 автомобилей.

Ранее, в октябре прошлого года, жители Константиновской ОТГ протестовали под зданием Николаевской ОГА в связи с тем, что, по их мнению, депутат облсовета Федор Барна пытается добиться, чтобы центром общины была Гурьевка, хотя жители голосовали за другое решение.

Напомним, что дорогу сегодня перекрывали и под Полтавой, в городе Новые Санжары. Однако там причина народного недовольства другая - в местном госпитале будут проходить карантин эвакуированные из Китая из-за коронавируса украинцы.

Также мы писали о том, что в конце 2019 года протестующие перекрыли дороги в семи областях из-за возможного принятия Радой закона о продаже земли.