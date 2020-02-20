Любой вирус можно излечить, но во много раз тяжелее излечить разделение в человеческих сердцах. Причем настоящий патриотизм невозможен без любви к ближним.

Об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, комментируя ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая, передает сайт УПЦ.

"Настоящий патриотизм невозможен без любви к ближним. Ведь как можно ценить что-то общее, не ценя его составляющих? Это все равно, что пытаться заботиться о здоровье всего организма, но при этом сознательно не замечать проблемы его отдельных органов", - заявил митрополит.

Что-то подобное, по его словам, происходит и в ситуации с эвакуацией наших соотечественников из Китая. "Разве это не наши братья и сестры? Разве они не нуждаются в нашей поддержке и понимании? Разве не каждый из нас мог оказаться на их месте? И разве правильно использовать их тяжелые обстоятельства для сведения политических счетов?", - считает он.

По мнению иерарха, сейчас на первый план должны выйти реальные дела и поступки, которые как раз и являются признаками настоящего патриотизма. При этом он призывает не допускать противостояний, нагнетания страстей, манипуляций и созданий новых линий раскола в украинском обществе.

"Сейчас важно только одно. Положиться на Бога и своим взвешенным отношением к ситуации помочь всем, кто за это отвечает, максимально эффективно обеспечить все необходимые процедуры для надлежащего приёма наших сограждан. Как показывает опыт других стран - при правильном подходе все можно решить без каких-либо серьезных последствий", - заявил митрополит Антоний.

Он также призвал всех помнить о том, что любой вирус можно излечить, но во сто крат же сложнее уврачевать разделения, воцарившиеся в человеческих сердцах. "Именно на борьбу с этим мы должны направлять все наши усилия. Ведь, как известно, "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит", - заявил представитель УПЦ.

Напомним, что под Полтавой продолжаются стычки местных жителей с полицией из-за размещения там эвакуированных из Китая.

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