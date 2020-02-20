В четверг, 20 февраля, эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан доставили в Украину. Жители некоторых регионов страны уже несколько дней протестуют из-за слухов о размещении вернувшихся на карантин в их областях. А в Новых Санжарах, где будет проходить обсервация, и вовсе начались серьезные беспорядки.

Пользователи соцсетей успели разобрать ситуации, связанные с эвакуацией, на мемы.

Украинцы иронизируют над жителями западных областей, где в основном и проходили громкие протесты. Так, например, 19 февраля, под госпиталь во Львовской области принесли шины. Люди хотели не пропускать эвакуированных, если они приедут в их регион.

Тернополь также занимает в мемах центральное место. Неудивительно, ведь в регионе люди пели молебны Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных из Уханя.

Пользователи соцсетей также высмеивают несоразмерность страха украинцев перед коронавирусом с отношением к другим болезням, которые передаются воздушно-капельным путем.

Отдельного внимания заслужили меры предосторожности, которые принимались в аэропортах во время пребывания там рейса с эвакуированными украинцами. Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами утром сел в Борисполе для дозаправки, а после полетел в Харьков.

Объектом шуток пользователей стали и Новые Санжары в Полтавской области, куда из-за бунта местных жителей даже прибыл глава МВД Арсен Аваков. В частности, обыгрывается сравнение с 300 спартанцами, о которых в свое время был снят эпичный фильм.

Скриншот: Facebook/ Антон Ходза

Между тем, отказавшаиеся от эвакуации из Китая украинцы не считают ситуацию смешной, они говорят, что не вернулись на родину из-за травли.