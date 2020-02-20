Весь персонал санатория в Новых Санжарах, куда направляются эвакуированные из Уханя, был полностью вывезен Нацгвардией.

Об этом сообщает "Урядовый портал" в четверг, 20 февраля.

"Персонал, который ранее работал в санатории "Новые Санжары", вывезено с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

Напомним, еще вчера из санатория в Новых Санжарах вывезли всех пациентов.

Как сообщалось, сегодня в страну из китайского Уханя вернулся самолет с украинцами и иностранными гражданами. После того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированных собираются разместить в их городе, там вспыхнули протесты. Для усмирения протестующих власти направили десятки экипированных силовиков и несколько БТР-ов.