Террорист, расстрелявший в Ханау 11 человек, верил в теневое правительство и винил во всем евреев
Террорист, который расстрелял по меньшей мере 11 человек в немецком городе Ханау, верил в теорию заговора, согласно которой миром руководит еврейское теневое правительство.
Об информирует издание Tagesschau.
Стало известно, что 43-летний местный житель, которого предположительно зовут Тобиас Р., публиковал в своем блоге ряд видео, посвященных теориям заговора. Преступник также утверждал, что евреи виноваты во всех проблемах, которые происходят в современном мире.
К тому же террорист отрицал Холокост и неоднократно говорил о необходимости истребить населения арабских стран и Израиля. В своих публикациях Тобиас также заявлял о верховенстве немецкой нации и даже обращался к гражданам США и Германии с призывом бороться с современной системой рабства.
Напомним, что в четверг, 20 февраля, в городе Ханау, неподалеку от Франфурта-на-Майне, мужчина расстрелял 11 человек. Жертвами стали посетители кальянной.
Позже полицейские обнаружили преступника и его мать мертвыми.