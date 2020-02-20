Террорист, который расстрелял по меньшей мере 11 человек в немецком городе Ханау, верил в теорию заговора, согласно которой миром руководит еврейское теневое правительство.

Об информирует издание Tagesschau.

Стало известно, что 43-летний местный житель, которого предположительно зовут Тобиас Р., публиковал в своем блоге ряд видео, посвященных теориям заговора. Преступник также утверждал, что евреи виноваты во всех проблемах, которые происходят в современном мире.

К тому же террорист отрицал Холокост и неоднократно говорил о необходимости истребить населения арабских стран и Израиля. В своих публикациях Тобиас также заявлял о верховенстве немецкой нации и даже обращался к гражданам США и Германии с призывом бороться с современной системой рабства.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, в городе Ханау, неподалеку от Франфурта-на-Майне, мужчина расстрелял 11 человек. Жертвами стали посетители кальянной.

Позже полицейские обнаружили преступника и его мать мертвыми.